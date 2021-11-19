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Полковник ракетных войск Каспийской флотилии рассказал об успехах военнослужащих

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Военнослужащие подразделений ракетных войск и артиллерии (РВиА) Каспийской флотилии (КФл) отмечают свой профессиональный праздник. Об успехах флотилии в 2021 году и ее современном вооружении рассказал полковник Вадим Астафьев в пятницу, 19 ноября.

Новое поколение ракетчиков и артиллеристов КФл — это экипажи корабельных ракетно-артиллерийских боевых частей (БЧ-2), военнослужащие артиллерийских и ракетных береговых батарей и дивизионов, а также специалисты наземных служб, обслуживающие ракетное и артиллерийское вооружение.

Сейчас РВиА на КФл оснащены современными образцами вооружения. Соединения, части и подразделения ракетных войск планово обеспечиваются высокоэффективными комплексами автоматизированного управления и разведки, а также модернизированными и перспективными ракетными и артиллерийскими комплексами, средствами всестороннего обеспечения и защиты. Продолжительность циклов управления снижена в 5 раз за счет применения автоматизированных средств управления снижает. Степень полноты и актуальности информации о противнике повышена в 4 раза, наносимый ущерб противнику увеличен в 2,5 раза.

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Ракетчики и артиллеристы КФл выполняют учебно-боевые задачи в составе экипажей ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных кораблей «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич», малых артиллерийских кораблей «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала». Регулярно проводятся тактические учения с пусками ракет и выполнением учебных стрельб по реальным морским и воздушным мишеням различной сложности. Так, в 2021 году экипажи боевых кораблей флотилии выполнили свыше 500 стрельб.

Для совершенствования профессиональных навыков офицеров применяются различные методы, например, состязания командиров артиллерийских батарей, конкурсы на лучшее решение задач по стрельбе и управлению огнем, тренировки по боевой работе на технике в составе офицерских расчетов, выполнение индивидуальных заданий и др.

19 ноября Вооруженные силы России (ВС РФ) отмечают День ракетных войск и артиллерии, учрежденный 77 лет назад указом президиума Верховного совета СССР от 21 октября 1944 года. Именно в этот день в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне.

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