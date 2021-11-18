Центр для слепоглухих пациентов возводят в подмосковном Сергиевом Посаде

Строительство центра для слепоглухих пациентов продолжается на улице Пограничная в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. На данный момент проводится закладывание бетона под фундамент здания. На стройке работают более 40 человек, работы проходят согласно графику.

Площадь здания составит более 17,5 тыс. кв. м. На территории вокруг центра выполнят комплексное благоустройство и озеленение. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

В медицинские учреждения Московской области поступило около 280 единиц офтальмологического оборудования. Это компьютеризированные тонометры, автоматизированные рефрактометры, операционный микроскоп и др. Аппараты распределили между больницами Серпухова и Ногинска, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, Дмитровского и других округов. В частности, Серпуховская ЦРБ получила 36 аппаратов.