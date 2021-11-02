Сотни офтальмологических аппаратов передали больницам Подмосковья

В медицинские учреждения Московской области поступило около 300 единиц офтальмологического оборудования. Об этом сообщает региональный минздрав.

Всего в медорганизации передали 278 единиц офтальмологического оборудования. Это компьютеризированные тонометры, автоматизированные рефрактометры, операционный микроскоп и др.

Основную часть аппаратов приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Как отмечает глава минздрава Подмосковья Светлана Стригункова, новое оборудование позволит специалистам проводить своевременную и качественную диагностику. Таким образом можно будет выявить патологические процессы на ранних стадиях.

Аппараты распределили между больницами Серпухова и Ногинска, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, Дмитровского и других округов. В частности, Серпуховская ЦРБ получила 36 аппаратов.

Ранее сообщалось, что Якутия получит из федерального бюджета 33 млн рублей на покупку концентратора кислорода, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом с дыхательной недостаточностью. В общей сложности на закупку, доставку и установку 157 единиц концентраторов правительство страны выделило 5 млрд рублей. Оборудование поступит в 50 регионов.