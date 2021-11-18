Путин заявил о росте МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году

Путин заявил о росте МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году

2021-11-18 18:58:10

2021-11-18 18:58:10

2021-11-18 18:58:10

2021-11-18 18:58:10

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