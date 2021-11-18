Шестой флот ВМС США и силы НАТО завершили операции в Средиземном и Черном морях

Шестой флот ВМС США и силы НАТО завершили операции в Средиземном и Черном морях

2021-11-18 18:11:01

2021-11-18 18:11:01

2021-11-18 18:11:01

2021-11-18 18:11:01

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