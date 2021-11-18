Москва выделит $2 млн управлению ООН по контртерроризму

В 2021 году РФ внесет добровольный взнос в размере $2 млн в бюджет управления ООН по контртерроризму. Соответствующее распоряжение правительства РФ 18 ноября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, о внесении в 2021 году единовременного добровольного взноса РФ в бюджет управления Организации Объединенных Наций по контртерроризму в размере 2 млн долларов США», — сказано в документе.

Помимо этого МИД РФ поручено проинформировать управление ООН по контртерроризму о решении РФ, а также совместно с Минфином России согласовать условия и порядок перечисления и использования средств.

Москва многократно подчеркивала, что поддерживает работу ООН по борьбе с терроризмом. Однако в ряде регионов, включая Ближний Восток, террористические организации продолжают свою деятельность по подрыву безопасности.

Так, 4 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Сирии в идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза, в некоторых районах страны она усиливается.

Ранее, 15 апреля, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что все регионы планеты охвачены террористической активностью, за два года в мире совершено 13 тыс. терактов.

По его словам, в результате атак погибли 20 тыс. человек. Террористы действуют в странах, где власть ослаблена или уничтожена из-за иностранного вмешательства, добавил глава ФСБ.

Как ранее заявил Бортников, спецслужбы не допустили совершиться 78 терактам в России за последние два года, а всего было предотвращено 129 террористических преступлений, отмечает «Газета.ру». Силовикам удалось разгромить бандподполье на Северном Кавказе, пресечь деятельность ряда ячеек террористических организаций, заключил глава ФСБ.