Экоипотека позволит привлечь в строительство жилья в России более 2 трлн рублей

В перспективе ближайших двух лет зеленая ипотека может привлечь в жилищное строительство России в бюджетном и среднем сегменте до 2 трлн рублей в 2023 году. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, в котором эксперты проанализировали потенциал развития в РФ экоипотеки.

Банк России совместно с правительством прорабатывают возможности введения в стране механизмов зеленой ипотеки. Кредит будет выдаваться под покупку жилья, которое соответствует экологическим стандартам. Энергоэффективные экологичные здания в России уже строятся, формируется регуляторная среда, растет уровень осведомленности участников рынка, однако зеленое строительство пока не стало массовым, отмечается в исследовании.

Преимущества экоипотеки включают в себя более низкую годовую процентную ставку, амортизируемую в течение срока действия кредита. Сэкономить на одном объекте кредитования можно будет от нескольких тысяч до более чем ста тысяч долларов, рассказали в банке.

«Из-за отсутствия стандартов зеленой ипотеки сложно оценивать потенциальный спрос на этот продукт. Сегмент коммерческой недвижимости по-прежнему лидирует в получении зеленых сертификатов, а жилая застройка имеет сравнительно небольшую долю среди всех сертифицированных зданий, притом что в целом жилья строится больше, чем коммерческой недвижимости», — сообщила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Сейчас большинство сертифицированных энергоэффективных зданий расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Наибольший интерес к экоипотеке будет наблюдаться у покупателей премиум-сегмента именно в этих городах. Обычно это обеспеченные семьи, следующие принципам ответственного потребления.

По данным опросов, до 70% премиальных заемщиков готовы покупать квартиру по более высокой цене. Согласно статистике Россельхозбанка, средняя сумма ипотечного кредита в премиум-сегменте варьируется от 12 млн до 20 млн рублей.

«Учитывая активность премиум-заемщиков и повышенное внимание к проектам, учитывающим экологические и ресурсосберегающие факторы, можно ожидать, что спрос на премиальное энергоэффективное жилье в этом сегменте по итогам 2022 года может составить более 400 млрд рублей», — отметила Худякова.

Регионами — лидерами по зеленому кредитованию, по ее словам, станут Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Тюменская, Ростовская и Новосибирская области, Татарстан и Башкирия.

Отмечается, что заинтересованность зеленой ипотекой может вырасти среди всех крупнейших ипотечных игроков. Спрос заемщиков бюджетного и среднего сегмента рынка к экоипотеке повысится за счет снижения кредитной ставки до 4–5% и низкого уровня первоначального взноса. Льготные условия такой ипотеки и новые программы господдержки могут увеличить показатели выдачи кредитов.

Исходя из опыта других стран, для банков экоипотека может стать одним из основных инструментов декарбонизации кредитных портфелей и механизмов ESG-трансформации. Будут разработаны механизмы господдержки и финансовые инструменты реализации нового продукта российскими банками в 2022 году.

По мнению экспертов Россельхозбанка, у экоипотеки есть огромный потенциал.

«Мы ориентируемся на данные мировых рынков: спрос на экожилье в Европе и Америке. Мировой лидер по экоипотеке — США. В 2020 году два ипотечных гиганта страны Fannie Mae и Freddie Mac выдали более $40 млрд зеленых ипотечных кредитов. Энергоэффективная ипотека в США подразумевает низкий первоначальный взнос в размере 3,5%, а потому является самой популярной ипотекой для покупателей жилья в первый раз», — рассказала Худякова.

В Европе зеленой ипотекой считаются кредиты, выдаваемые на покупку недвижимости с высоким уровнем энергоэффективности, а также на ремонт старого жилья, чтобы увеличить его энергоэффективность минимум на 30%. Худякова со ссылкой на исследование Ассоциации ипотечных кредиторов-посредников 2020 года отмечает, что уровень осведомленности об экоипотеке среди населения Евросоюза составляет 55%, а в ближайшем будущем такой ипотекой готовы будут воспользоваться до 74% кредиторов.

1 ноября «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших банков сообщили о запуске льготной экоипотеки в России. Такую программу разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке, оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и ДОМ.РФ. В сентябре в ВТБ запустили зеленую ипотеку с дисконтом в 1,6 п.п. к базовой ставке для жилищных ссуд при покупке недвижимости в новых домах со значением энергоэффективности А++. В банках выразили уверенность, что господдержка могла бы значительно увеличить спрос на этот вид ипотеки.