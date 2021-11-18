На Урале создали самый большой в России QR-код

Баннер в виде QR-кода размером 100 кв. м представили в четверг в городе Миасс Челябинской области к 80-летию образования автозавода «Урал». Об этом 18 ноября сообщается на странице завода «ВКонтакте».

«В День рождения Миасса, 18 ноября 2021 года, сотрудники автомобильного завода «Урал» организовали на площади перед стелой первому уральскому автомобилю «ЗиС-5В» необычный флешмоб на «Самый большой QR-код в России», таким образом поздравив родное предприятие с приближающимся 80-летним юбилеем»,— говорится в сообщении.

Участниками флешмоба стали сотрудники автомобильного завода «Урал» и всех предприятий миасской площадки бизнеса «Грузовые автомобили». Всего участвовали 80 человек — ровно столько лет исполнилось заводу.

На поверхность огромного баннера был нанесен QR-код, ведущий на информационный портал, рассказывающий о пути становления предприятия. Участники флешмоба взяли QR-код и подняли его на уровне плеч. Квадрокоптер заснял изображение сверху.

Ранее, 12 июня, сотрудники компании «Газпром добыча Надым» поздравили россиян с Днем России необычным флешмобом. Люди выстроились в надпись «Родина», а также в изображение матрешки и балалайки.