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ФАС усилит контроль за рекламой банков
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ФАС усилит контроль за рекламой банков

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшие дни усилит контроль за рекламой финансовых услуг, рассказали «Известиям» в регуляторе по итогам проведенного совещания с представителями банковского сообщества. Всем территориальным управлениям службы будут даны соответствующее поручения.

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В этом году, по данным службы, более 18% всех нарушений рекламного законодательства приходятся на финансовую сферу. Количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается уже на протяжении последних нескольких лет, добавили там.

«Нарушители часто предоставляют в своих рекламных кампаниях неполную информацию об особенностях банковских услуг и тем самым вводят граждан в заблуждение. Кроме того, банки нарушают требования к восприятию рекламы, размещая важную информацию так, чтобы у потребителя не было возможности прочитать и ознакомиться», — отметили в ФАС.

К примеру, организации часто указывают крупным шрифтом лишь привлекательную для потребителя информацию об условиях кредитов, а мелким размещают другие условия, в том числе об изменяемой годовой ставке, указали в антимонопольном органе.

Так как ненадлежащая реклама финуслуг приводит к негативным последствиям для граждан, то при отсутствии смягчающих обстоятельств в отношении организаций будут назначаться административные штрафы по максимуму, заявили в ФАС. Согласно законодательству, за распространение банком рекламы своих услуг и продуктов налагается штраф от 300 до 800 тыс. рублей. Также будут учтены масштаб рекламной кампании, а также наличие и количество жалоб.

Раннее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 15 ноября, также заявила о планах сместить фокус на защиту прав населения и бизнеса при получении финансовых услуг, а также серьезном повышении штрафов за навязывание услуг и мисселинг. По ее словам, также будет изменен способ расчета полной стоимости кредита, чтобы в нем учитывались все дополнительные платежи, комиссии, страховки, другие услуги, проданные вместе с кредитом. Чтобы человек реально понимал, сколько ему надо платить и его не ослепляла рекламная и часто нечестная ставка, отметила председатель ЦБ.

1 ноября «Известия» писали, что по мере продолжения пандемии коронавируса большую активность в интернете разворачивают черные кредиторы — финансовые компании, которые не имеют лицензии Банка России, но выдают займы всем желающим. Для получения займа обычно не требуется даже личного присутствия. Обратной стороной услуг таких займодателей становятся большие процентные ставки и жесткие, зачастую криминальные методы взыскания просроченных долгов.

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