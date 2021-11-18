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Набиуллина заявила о достижении продуктовой инфляции двузначных значений

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Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в четверг, 18 ноября.

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Она отметила, что инфляция была низкой «не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%».

«Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже к сожалению двузначная», — посетовала глава ЦБ.

Если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения, считает Набиуллина. По ее словам, чем меньше доход у гражданина, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и инфляция «бьет по нему в первую очередь». Она подчеркнула, что если упустить инфляцию сейчас, пострадают наименее защищенные группы населения.

Глава регулятора рассказала, что на высокий рост стоимости продуктов питания повлияли и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения числа приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.

Она напомнила, что по базовому прогнозу Банка России в 2022 году инфляция приблизится к цели и будет между 4–4,5%. Ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3–8,3%, добавила она.

Набиуллина пояснила, что такой «сравнительно высокий уровень» базовой ставки сохранится только в следующем году, потому что в это время ЦБ будет возвращаться к нормальному уровню инфляции. Она обратила внимание на то, что проводимая регулятором политика не будет сдерживать экономическую активность, наоборот, поспособствует выходу «на траекторию устойчивого, сбалансированного роста».

15 ноября аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин назвал инфляцию главной угрозой для российской экономики. По его словам, сейчас ее годовой темп превышает 8,13%, хотя всего месяц назад Минэкономразвития ожидало итоговый показатель в 7,4%. Аналитики рассказали «Известиям», что тенденцию быстрого роста цен удастся сломить, остановив дальнейшее распространение коронавируса в России. Они подчеркнули, что товары перестают дорожать только по мере продвижения процесса вакцинации, бизнес привыкает к сложившейся ситуации, решая проблемы вроде нарушения цепочек поставок, вместе с чем оживает рынок услуг.

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