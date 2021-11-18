Россия впервые возглавила «Объединенные города и местные власти»

Россия — во главе Всемирной организации. Ассоциацию «Объединенные города и местные власти» возглавил мэр Казани. Ильсура Метшина избрали руководителем после досрочного ухода с поста бывшего главы, сообщает телеканал «Известия». Организация базируется в Испании и объединяет более 240 тыс. регионов из 140 стран ООН. Во время своей работы участники обмениваются опытом и вместе решают насущные проблемы. Ассоциация представляет интересы более 70% жителей Земли.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.