Хуснуллин заявил о большом числе замечаний к стратегии стройотрасли по ЖКХ

Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года получила более 100 замечаний от экспертов, и лидирует среди них сфера ЖКХ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в четверг, 18 ноября.

«Это живой документ, мы уже получили более сотни замечаний от экспертов и профессионального сообщества», — заявил Хуснуллин.

Вопросы относительно ЖКХ связаны в том числе с износом сетей, отметил вице-премьер. По его словам, эта тема особенно актуальна из-за экологической повестки, внимания к углеродному следу.

Хуснуллин добавил, что немало замечаний касается вопросов, связанных с повышением цен на строительные материалы.

Все предложения учтут после детального анализа. Кроме того, часть пунктов может обсуждаться на уровне президента страны, сказал вице-премьер.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин в свою очередь отметил, что, несмотря на рост цен на жилье и повышение ипотечных ставок, недвижимость остается востребованной, спрос пока не удовлетворяет предложение.

Проект стратегии развития стройотрасли и ЖКХ России до 2035 года разработал Минстрой, свои предложения в него внесли участники рынка по просьбе министерства. В Минстрое сообщили «Известиям», что документ находится в проработке. Вошедшие в проект предложения требуют детального рассмотрения для формирования единого видения развития отрасли, уточнили в ведомстве.

В октябре Минстрой представил проект этой стратегии. Он предусматривает, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем вырастет до 33,8 кв. м, частные инвестиции в жилье превысят 70 трлн рублей.

В октябре «Известия» писали, что в числе вопросов, касающихся сферы ЖКХ, в стратегии содержится положение о создании так называемых регоператоров по управлению жильем, которые будут отбирать управляющие компании на основе открытых конкурсных процедур. Стратегия предполагает, что регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. При этом граждане могут лишиться права выбирать компанию, отмечали эксперты.