Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за ветра

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Алтайского края. Скорость ветра достигает 100 км/ч.

Согласно прогнозам, мокрый снег и метели ожидаются по меньшей мере до конца суток 18 ноября. Ветер усилится до 15–20 м/с, местами до 27 м/с. Об этом сообщает altapress.ru.

На дорогах региона образовалась гололедица. Местами отмечаются снежные заносы. Температура воздуха составляет –3…–8 градусов.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили о резком ухудшении погодных условий в ряде регионов России. Похолодание ожидается в Хакасии и на Черноморском побережье. 19 ноября мокрый снег ожидается в Мурманской области и Карелии. К выходным непогода доберется до Башкортостана, Воронежской и Липецкой областей.