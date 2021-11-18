Синоптики рассказали о грядущей непогоде в ряде регионов России с 18 ноября

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды с 18 ноября. Несколько дней ветер и сильные осадки будут в ряде регионов РФ, передает телеканал «Известия». Ожидается похолодание в Алтайском крае, Хакасии на Черноморском побережье. Синоптики обещают метели и ветер с порывами до 28 м/с. 19 ноября мокрый снег ожидается

в Карелии и Мурманской области. К субботе непогода доберется до Татарстана, Белгородской области, Воронежской области, Липецкой области и Башкирии. Ожидается мокрый снег, ветер до 22 м/с, на дорогах гололедица.

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