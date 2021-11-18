18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. Возраст зимнего персонажа никто не знает. Приходить в дом с подарками кудесник начал еще на Руси. Дед Мороз обычно носит шубу, у него белая борода и посох в руке. Без волшебника нельзя представить встречу Нового года. Родиной персонажа считают Великий Устюг, сообщает телеканал «Известия». На главной площади зажгут первую елку страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.