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В ГИБДД назвали самое аварийное время на дорогах

В ГИБДД заявили, что вечер пятницы самое опасное время для автомобилистов
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Вечер пятницы назвали самым опасным временем для автомобилистов. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

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По статистике ГИБДД, именно в этот период происходит наибольшее количество ДТП.

Так, за девять месяцев 2021 года произошло свыше 109 тыс. аварий, 12 тыс. человек погибли, свыше 137 тыс. пострадали, и большинство аварий произошли именно в пятницу вечером, передают в ТАСС.

Самый пик — с 17:00 до 20:00 часов. Это связано с тем, что именно в это время многие водители садятся за руль пьяными или же просто вымотанными после рабочей недели.

15 ноября в ГИБДД Москвы рассказали, что Московская кольцевая дорога (МКАД) по итогам 10 месяцев 2021 года стала самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в столице.

С января по октябрь 2021 года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения.

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