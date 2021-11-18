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Нардеп из Украины назвал Крым разменной монетой после Евромайдана

Депутат Рады Кива: Киев отдал Крым Москве ради невмешательства России в события 2014 года
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Крым так легко вернулся в состав России по той причине, что новые власти Украины откупились таким образом от РФ после Евромайдана. Об этом сообщил украинский народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в среду, 17 ноября.

«Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым», — рассказал политик RTVI.

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При этом он подчеркнул: крымчане сами проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации из-за событий на Украине. По его словам, жители Крыма не хотели жить в стране, вставшей на путь героизации нацизма и отрекшейся от советского прошлого и братских отношений с Россией.

15 октября депутат Государственной думы России Михаил Шеремет назвал безумием слова экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости возвращения «оккупированного» Крыма вооруженным путем. Депутат добавил: Киеву не стоит давать повод вооруженным силам России показывать свою мощь, так как все наступления армии Украины закончатся, едва успев начаться.

10 октября российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление внештатного советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича о возможности вернуть Крым за «пять минут», заявил, что тот пытается создать ощущение могущества Украины, которого на деле нет. По его словам, даже в случае Арестовича «должны быть пределы самонадеянной глупости», однако их, как отметил сенатор, нет.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для Кремля не существует вопроса о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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