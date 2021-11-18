Прямой эфир
Наука
Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками зондирования
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резких переменах погоды с субботы
Мир
Запрет георгиевских лент в Латвии назвали компенсацией отсутствия достижений
Армия
Спасенные от COVID-19 калининградцы поблагодарили военных медиков
Мир
Небензя заявил о распространении терроризма и наркотиков из Афганистана
Экономика
В Минсельхозе предложили закупать больше картофеля в СНГ
Наука
Рогозин опроверг сообщения об угрозе безопасности экипажа на МКС
Мир
Белый дом назвал конструктивными переговоры Патрушева и Салливана
Мир
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
Общество
Роспотребнадзор рассказал о рисках заражения COVID среди курильщиков

Банковские операции предложили согласовывать с родственниками

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как выяснили «Известия», депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко направила на отзыв в ЦБ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Новыми нормами предлагается предоставить гражданам право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например, родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам. Документы имеются в распоряжении «Известий».

«Без связи и денег»: россиянка потеряла SIM-карту и осталась без средств на счете
Эксперты рассказали о безопасном пользовании «симками»

«В мой адрес поступают обращения, пострадавших от действий финансовых мошенников. По словам заявителей, хищения денежных средств с их банковских счетов или иные несанкционированные операции происходили после звонков телефонных мошенников», — сообщает Наталья Костенко зампреду ЦБ РФ Сергею Швецову.

По ее словам, обратившиеся к ней граждане считают, что, если бы о звонке злоумышленников были осведомлены их родственники или иные доверенные лица, то хищения денежных средств не произошло.

Также в документе отмечается, что летом этого года ЦБ уже дал рекомендацию по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций в отношении лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Кредитным организациям было рекомендовано предоставить возможность таким россиянам осуществлять дополнительный контроль финансовых операций с помощью доверенных лиц.

«Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путем их одобрения родственниками или другими выбранными доверенными лицами», — пояснила «Известиям» Наталья Костенко.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«За своих счет: банковские операции предлагают согласовывать с родственниками»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021