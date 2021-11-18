Банковские операции предложили согласовывать с родственниками

Как выяснили «Известия», депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко направила на отзыв в ЦБ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Новыми нормами предлагается предоставить гражданам право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например, родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам. Документы имеются в распоряжении «Известий».

«В мой адрес поступают обращения, пострадавших от действий финансовых мошенников. По словам заявителей, хищения денежных средств с их банковских счетов или иные несанкционированные операции происходили после звонков телефонных мошенников», — сообщает Наталья Костенко зампреду ЦБ РФ Сергею Швецову.

По ее словам, обратившиеся к ней граждане считают, что, если бы о звонке злоумышленников были осведомлены их родственники или иные доверенные лица, то хищения денежных средств не произошло.

Также в документе отмечается, что летом этого года ЦБ уже дал рекомендацию по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций в отношении лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Кредитным организациям было рекомендовано предоставить возможность таким россиянам осуществлять дополнительный контроль финансовых операций с помощью доверенных лиц.

«Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путем их одобрения родственниками или другими выбранными доверенными лицами», — пояснила «Известиям» Наталья Костенко.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«За своих счет: банковские операции предлагают согласовывать с родственниками»