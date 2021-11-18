Роспотребнадзор рассказал о создании быстрого теста на госпитальную инфекцию

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовали новую технологию, которая выявляет ген антибиотикорезистентности одной из самых распространенных госпитальных инфекций — синегнойной палочки. Когда пациент поступает в стационар, необходимо быстро поставить диагноз, чтобы в течение 48 часов назначить терапию. Однако если он заражен устойчивой к антибиотикам супербактерией, то лечение не принесет эффекта, а антибиотик только усилит сопротивляемость патогена.

Классический метод, который используют в стационарах для того, чтобы определить этиологию инфекции (вирусное или бактериальное происхождение) — бактериологический посев. Он занимает 10–14 дней. Если установлено, что причина болезни в бактериях (в данном случае речь о синегнойной палочке), необходимо выяснить, будет ли она чувствительна к антибиотикам.

«Чтобы установить устойчивость к антибиотикам у данных бактерий, на сегодняшний день существуют специальные ПЦР-системы, но, к сожалению, у них очень низкая чувствительность. Наша система в 20 раз чувствительней, чем имеющиеся», — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Тюменцев.

Как пояснил специалист, современным ПЦР-системам необходимо наличие 500 копий генома синегнойной палочки в клиническом образце, полученном от пациента, чтобы найти гены антибиотикорезистентности. Если этих копий будет недостаточно, то достоверность результата уже будет под сомнением. Новой системе требуется гораздо меньше копий генома, поэтому она и точнее, и быстрее существующих.

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