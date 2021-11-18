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YouTube предрекли упадок без дизлайков

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Youtube без публичного отображения дизлайков ждет упадок. Такое заявление сделал​​​​ соучредитель видеохостинга Джавад Карим в среду, 17 ноября.

«Возможность легко и быстро определять плохой контент — важная особенность платформы пользовательского контента. Почему? Потому что не весь контент хорош», — его слова передает The Verge.

Карим задается вопросом, зачем руководство отключило отображение дизлайков: «YouTube хочет стать местом, где всё посредственно?».

Свое обращение он оформил, отредактировав описание к самому первому видеоролику на хостинге — «Me at the zoo».

Ранее, в феврале, официальный аккаунт Белого дома в YouTube лишил пользователей платформы возможности оставлять комментарии под своими публикациями. По данным портала The red elephant, причиной тому могло стать чрезмерное количество дизлайков.

Эксперты предположили: возможно, сторонники экс-президента США Дональда Трампа обрушились с негативным комментариями на видеозаписи с участием действующего главы Белого дома Джо Байдена. Пользователи критиковали политические решения демократа.

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