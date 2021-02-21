В аккаунте Белого дома в YouTube отключили комментарии из-за дизлайков

Официальный аккаунт Белого дома в сервисе видеохостинга YouTube отключил возможность комментирования роликов. Пользователи заметили это 21 февраля. Как сообщает портал The red elephant, причиной стало большое количество негативных комментариев и дизлайков.

На страницу администрации США подписано почти 1,9 млн пользователей. По мнению экспертов, комментарии отключили из-за дизлайков, которые собирают ролики с участием президента США Джо Байдена. Сторонники экс-главы Белого дома обвиняют демократа в непопулярных решениях и оставляют под его видеороликами в Twitter гневные комментарии.

При этом личный аккаунт Байдена в YouTube открыт для комментариев всех желающих, пишет РЕН ТВ.

8 января сообщалось, что в Twitter был навсегда заблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками 6 января. Комментируя произошедшее, президент Франции Эммануэль Макрон назвал новым насилием контроль социальных сетей.