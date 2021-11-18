Захарова указала на угрозу России со стороны НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО расширяется и угрожает России далеко не на словах. Кроме того, альянс себя считает миротворцем и давит внутри любое инакомыслие, передает телеканал «Известия».

«Говоря об оборонительном характере своего союза, альянс агрессивно расширяет орбиту своих интересов, причем делается это отнюдь не в теории, всё это делается на практике. Давит на балканские страны, с тем чтобы они форсировали переход своих вооруженных сил на стандарты НАТО. Накачивает вооружениями Украину, кстати, не только Украину, но и Грузию. В планах имеется целая программа по закреплению в Центральной Азии, просто такая практическая мечта», — заявила Захарова.

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