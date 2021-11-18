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Жители Ижевска засняли напоминающий метеорит небесный объект

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Жители Ижевска публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых запечатлен летящий в небе объект, похожий на падающий метеорит. Явление было замечен горожанами вечером в среду, 17 ноября.

Видео с регистраторов публикуют автомобилисты в местных интернет-группах. Так, один пользователь написал, что ехал по Нылгинскому тракту и увидел, как «четко» падал метеорит.

На кадрах видно, как неопознанный летающий объект быстро приближается к земле, вспыхивает и исчезает.

Схожее явление обсуждали также жители Уфы, Казани, Йошкар-Олы и Перми, сообщает телеканал РЕН ТВ.

25 октября пилоты самолета, летевшего из Минеральных Вод в Москву, сообщили диспетчерам о странном белом шаре в небе рядом с их лайнером. Через некоторое время шар перестал отображаться на радарах. Диспетчеры пошутили, что он улетел на другую планету.

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