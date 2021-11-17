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Власти Ялты выкупят у собственников 17 квартир в аварийных домах

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Власти Ялты намерены выкупить 17 квартир в двух домах на улице Вергасова, признанных аварийными и подлежащими сносу. Соответствующее постановление подписала глава администрации города Янина Павленко.

«Жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Ялта, ул. Вергасова, 10 и 12, выкупаются для муниципальных нужд в связи с поступлением добровольного согласия их собственников на денежную компенсацию», — цитирует текст документа ИА «Крыминформ».

Завершить переговоры с владельцами жилья планируется до 30 ноября. К этой же дате будут подготовлены необходимые соглашения, проекты которых должны направить собственникам.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку жителей Республики Крым, пострадавших в результате летних паводков. «Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также выплат в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь смогли получить почти 4 тыс. человек», — говорилось в сообщении кабмина.

Контроль за эффективностью расходования средств федерального бюджета возьмет на себя МЧС. В сентябре правительство уже оказывало финансовую помощь крымчанам.

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