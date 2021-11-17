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Советский боксер Константин Цзю поздравил сына с триумфом

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Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю победил в поединке за титулы чемпиона в первом среднем весе. Его отец — выдающийся боксер СССР, заслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю — поздравил бойца с победой, записав ролик в соцсети, о чем стало известно в среду, 17 ноября.

«Только что закончился бой, Тимоха победил против неплохого японца. Тимоха, поздравляю! Принимай поздравления от всей России!» — поздравил чемпиона отец.

«Спасибо папа и спасибо Россия!» — ответил в комментариях к видео Тим.

Поединок за титулы чемпиона по версиям WBO Global и WBO Asia-Pacific состоялся в Австралии в городе Голд-Кост. Тим Цзю одолел японского соперника Такеши Иноуэ. Он одержал победу по единогласному решению судей: 107-120, 108-119, 107-120.

На счету Тима — 20 боев, в 15 из которых он отправил соперника в нокаут. И ни одного поражения.

В феврале Константин Цзю рассказал, почему не готов стать тренером тяжелоатлета Михаила Кокляева. Он назвал тренерство работой, в то время как сам боксер привык получать от спорта удовольствие, поэтому никого не тренирует.

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