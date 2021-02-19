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Константин Цзю объяснил нежелание стать тренером Кокляева

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Российский боксер, чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов Константин Цзю в пятницу, 19 февраля, рассказал, почему не готов стать тренером тяжелоатлета Михаила Кокляева, который сейчас готовится к боксерскому поединку с блогером Артемом Тарасовым.

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«Тренировать — это работа. Я никого не тренирую, я получаю удовольствие. Мы хорошо знакомы, просто помочь ребятам хочу. А за работу я должен, как бы это пошло сейчас ни звучало, получать. У меня нет много времени. Нужно жить с ними, чтобы зваться тренером. Нужно быть единым целым со спортсменом. Ради чего?» — цитирует боксера телеканал РЕН ТВ.

По его словам, бойцы Максим Новоселов и Михаил Кокляев хорошо подготовлены физически к своим поединкам в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». При этом он напомнил про такой аспект, как специальная физическая подготовка — чтобы повысить ее уровень, нужно больше времени.

Также Цзю добавил, что у Новоселова и Кокляева нет достаточного опыта участия в боксерских поединках, однако Кокляев стал боксировать гораздо увереннее.

«Опыта нет совсем. Техника бокса не скажу, что очень сильная. Слабенькая. Хотя у Кокляева неплохая, я удивился. Я видел его бой с Александром Емельяненко. Он сильно поднял с тех пор уровень своей технической подготовки», — отметил Цзю.

Бой с участием Кокляева и Тарасова состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

На ринге также встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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