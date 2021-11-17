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Металлодетекторы установят почти в 70 школах Ульяновской области

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В десятках школ Ульяновской области в ближайшее время планируется установить металлодетекторы. Об этом рассказала и.о. министра просвещения и воспитания Ирина Киселева.

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По данным ведомства, в этом году на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях направлено свыше 60 млн рублей. Из них 40 млн рублей предназначены на антитеррористическую защищенность.

«В ближайшее время в 69 учреждениях образования и некоторых их филиалах будут установлены металлодетекторы в целях усиления мер безопасности. В следующем году системой видеонаблюдения будут дооборудованы все образовательные организации региона», - рассказал и.о. министра.

По ее словам, также планируется дополнительная закупка металлодетекторов и турникетов. На эти цели в бюджете заложат около 50 млн рублей, уточняет ulpravda.ru.

Работы по повышению уровня безопасности в образовательных учреждениях региона ведется по поручению губернатора Алексея Русских.

В начале октября сообщалось, что школы Екатеринбурга в будущем оснастят нейросетями для прослушивания речи учеников и выявления опасных ситуаций.

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