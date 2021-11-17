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Суд продлил арест экс-сенатору Шпигелю по делу о взятке до 20 февраля

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Басманный суд Москвы в среду, 17 ноября, постановил продлить арест главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» и экс-сенатору Борису Шпигелю по делу о взятке бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщила адвокат Виктория Бурковская.

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По ее словам, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Шпигелю содержание под стражей до 20 февраля.

«Мы обязательно будем обжаловать. Дело в том, что продлили арест человеку, состояние здоровья которого критически ухудшается, что равносильно пытке. Мы дойдем даже до ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека — Ред.)», — приводит ее слова ТАСС.

Бывшего главу Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали 22 марта. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток в 31 млн рублей. Белозерцев вину не признал.

6 апреля адвокаты Белозерцева сообщили, что экс-губернатор признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля, однако деньги предназначались на избирательную кампанию.

По версии следствия, путем дачи взяток Шпигелем Белозерцеву фармацевтическая компания «Биотэк» и «Фармация» выигрывала региональные конкурсы на поставку.

6 октября Шпигеля перевезли в гражданскую больницу из СИЗО из-за резкого ухудшения здоровья

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