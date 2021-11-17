В Канаде в результате наводнения погиб один человек

В Канаде из-за оползней и наводнений, по меньшей мере, один человек погиб, двое пропали без вести. Спасательно-поисковые работы в провинции продолжаются. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, передает телеканал «Известия». Из-за ливней 235 тыс. зданий остались без электричества. За последние двое суток выпала месячная норма осадков. Из-за разлива рек разрушена инфраструктура региона. Шторм привел к транспортному коллапсу в Ванкувере. Доступ по железнодорожным путям к крупнейшему в Канаде порту оказался заблокирован. По словам экспертов, это приведет к значительным финансовым потерям. Через гавань ежедневно перевозят грузы на сумму около $440 млн. Власти страны пообещали оказать всю необходимую помощь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.