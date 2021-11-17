Пробирки с надписью «оспа» обнаружили в вакцинном центре в США

Несколько пробирок с надписями «оспа» случайно найдены в центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания. Об этом 16 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Нет никаких указаний на то, что кто-то подвергался воздействию небольшого количества замороженных флаконов», —отметили в центре.

Замороженные флаконы обнаружил сотрудник центра во время чистки морозильной камеры. Профильные ведомства и правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. Содержимое флаконов выглядит нетронутым.

«Сотрудник лаборатории, обнаруживший флаконы, был в перчатках и маске. Мы предоставим дополнительную информацию по мере их поступления», — пообещали в CDC.

Оспу объявили уничтоженной в 1980 году после согласованных глобальных усилий по вакцинации. До этого вирус, который легко передается от человека к человеку, заражал 15 млн человек в год и убивал около 30% из заразившихся.

В сентябре член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал «Известиям», как хранится вирус натуральной оспы. Официально самый опасный патоген на земле существует только в двух лабораториях мира: в ГНЦ ВБ «Вектор» (Россия) и в CDC (США, Атланта). По его словам, вирус помещен в морозильную камеру, на которой установлены специальные датчики.

В настоящее время правительства государств спорят о том, сохранять ли образцы вируса или уничтожать все известные копии. Большинство плановых вакцинаций прекратили в 1972 году, но военнослужащие и некоторые ученые до сих пор делают прививки.