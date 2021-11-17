Популяция воробьев резко сократилась на всей территории Европы

В Европе резко снизилась численность воробьев. Эксперты из Великобритании и Чехии проанализировали данные о 378 видах птиц, передает телеканал «Известия». В процессе исследования выяснилось, что с 1980 по 2017 год исчезло около 600 млн гнездящихся пернатых. Наиболее сильно пострадал домовой воробей. Он потерял половину популяции, а это 247 млн. Евразийский древесный воробей лишился 30 млн особей. На исчезновение во многом могли повлиять методы ведения сельского хозяйства. Применение химикатов от насекомых лишает птиц пищи.

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