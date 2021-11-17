В Сети появился второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Компания Sony Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Ролик доступен на YouTube-канале Sony Pictures в России.

Первый трейлер студия показала 24 августа. В нем зрители могли наблюдать Питера Паркера в исполнении Тома Холланда после событий фильма 2019 года «Человек-паук: Вдали от дома», в финале которого была раскрыта личность супергероя, а самого Паркера обвинили в убийстве Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола, пишет «Ридус».

В новой картине Паркер обращается за помощью к магу Доктору Стрэнджу, которого играет Бенедикт Камбербэтч. Паркер хотел, чтобы почти все забыли о том, кто скрывается под маской Паука. Но в ходе заклинания что-то пошло не так и нарушился пространственно-временной континуум.

Новый трейлер подробнее рассказывает о том, с чем еще супергерою предстоит столкнуться. В кадре появились враги Человека-паука из других вселенных. Среди них Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый Гоблин.

Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, ранее исполнявшие роль Человека-паука, тоже снимались в новом фильме об этом персонаже. Но они в трейлере не появились, уточняет REGNUM.

Режиссером фильма стал Джон Уоттс. Он снимал предыдущие части — «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Возвращение домой», сообщает телеканал «360».

Планируется, что фильм «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря, пишет «Москва 24».