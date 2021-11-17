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Госдума приняла поправки в ТК РФ об электронном кадровом документообороте

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Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс (ТК) Российской Федерации в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений» приняла Госдума РФ. Об этом 17 ноября «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.

Не для печати: Трудовой кодекс поправят под электронный документооборот
Минтруд готовит законопроект, упрощающий хранение информации о работниках в цифровом виде

«Он (закон. — Ред.) позволяет создавать, подписывать, использовать и хранить кадровые документы в электронном виде без дублирования на бумажном носителе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что текст документа был разработан с учетом эксперимента по использованию электронного кадрового документооборота (ЭКДО), который завершился 15 ноября.

В ведомстве подчеркнули, что переход на электронный документооборот не является обязательным.

«…решение принимается каждой организацией самостоятельно. Согласно положениям закона, работодатели имеют право выбора цифровой платформы. Они могут использовать как собственную информационную систему, так и успешно апробированную в ходе эксперимента подсистему ЭКДО портала «Работа в России», — уточнили в Минтруде.

В случае одобрения закона сенаторами, документ будет направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Поправки вступят в силу со дня официального опубликования.

О том, что Минтруд готовит законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части перехода на электронный кадровый документооборот)» стало известно 15 января.

Документ предполагает возможность отказа от бумажных носителей информации, например, при оформлении трудовых договоров, приказов, распоряжений, заявлений, должностных инструкций и т.д.

Пока все документы, даже если они выпущены в электронном виде, должны дублироваться на бумаге.

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