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АРИЯ представит специальное новогоднее шоу «Царство Снега» в Москве

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26 декабря АРИЯ представит специальное новогоднее шоу «Царство Снега» в Москве. Концерт пройдет в формате Covid-free.

Только в последних числах декабря музыканты АРИИ позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в свой сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы

Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере. И на этот раз местом праздничной вечеринки станет клуб 1930 Moscow, который на один вечер, 26 декабря 2021 года, превратится в «Царство Снега АРИИ».

Для лиц старше 12 лет.

В связи с указом мэра города Москвы и рекомендациями Роспотребнадзора московский концерт группы АРИЯ пройдет в формате COVID-free. Чтобы попасть на мероприятие, вам понадобится билет на концерт, специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность. Получить QR-код можно, если вы переболели Covid-19 в последние 6 месяцев, сдали и получили отрицательный результат ПЦР-теста в последние 72 часа до концерта или получили сертификат о вакцинации. Ответы на все вопросы о формате Covid-free читайте по ссылке.

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