Греция намерена вернуть скульптуры Парфенона из Британского музея

Лондон и Афины обсудили идею возвращения скульптур Парфенона. Вопросом артефактов займется Британский музей, передает телеканал «Известия». Греция отказывается предоставлять что-либо взамен. Скульптуры Парфенона вывез лорд Элгин в начале XIX века. По мнению Лондона, у дипломата было разрешение на вывоз. В итоге произведения искусства приобрел Британский музей. Греция добивается возвращения шедевров на историческую родину.

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