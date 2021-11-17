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Движение на МКАД восстановили после ДТП

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Движение транспорта восстановлено на МКАД в районе Бусиновской эстакады после ДТП с шестью автомобилями. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

ДТП произошло ранее в этот день на 77-м км внешней стороны МКАД после развязки с СВХ, где столкнулись шесть машин, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает «Москва 24», движение в районе аварии было затруднено и осуществлялось по трем полосам из пяти. Водителей просили заранее выбирать пути объезда.

В результате аварии никто не пострадал.

В сентябре в столичной Госавтоинспекции назвали округа Москвы с наибольшим количеством ДТП. С января по август больше всего столкновений транспортных средств было зарегистрировано на юге столицы — 359 ДТП, 5 погибших и 446 раненых; в Юго-Восточном округе — 296 ДТП, 2 погибших и 370 раненых; на северо-востоке столицы — 237 ДТП, 1 погибший, 274 раненых.

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