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Российские ученые нашли способ ускорить восстановление после травм

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Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» вместе с другими российскими учеными смогли придать антибактериальный эффект титановому сплаву, который используется для имплантатов. Разработка позволит быстрее и легче восстановиться после травм.

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Авторы разработки отметили, что применение имплантатов из немодифицированных металлов и сплавов может приводить к осложнениям из-за бактериальных инфекций. Чтобы сделать операции более безопасными и надежными, необходимо использовать материалы, подавляющие активность бактерий.

Ученые НИТУ «МИСиС» предлагают использовать разработанный ими метод нанесения антибактериального покрытия для одного из наиболее перспективных титановых сплавов Ti-Zr-Nb. Эксперименты показали, что такая обработка полностью подавляет на поверхности имплантата рост бактерий кишечной палочки, следует из публикации в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

«Путем химического травления мы делаем поверхность сплава более пористой на глубину 100–120 нанометров, что позволяет равномерно распределить наночастицы, причем не только на поверхности, но и в глубине пор. Уже при низких дозах выхода серебра, около 0,037 мг/л, что полностью безопасно для организма, нам удалось достичь выраженного антибактериального эффекта», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории неорганических наноматериалов НИТУ «МИСиС» Антон Конопацкий.

Уничтожать бактерии помогают ионы серебра. При этом пористость поверхности помогает бактериям контактировать с серебром более плотно и равномерно.

В исследовании также принимали участие специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ранее, в июле, ученые Томского политехнического университета (ТПУ) пришли к выводу, что ускорить скорость восстановления поврежденных костей помогут созданные на 3D-принтере имплантаты.

Как указали исследователи, сэкономить время позволяет технология нанесения биоактивных покрытий на поверхность имплантатов. Речь идет о создании с помощью 3D-принтеров титановых имплантатов и о последующем нанесении на них биоактивного кальций-фосфатного покрытия. Оно и обеспечивает ускоренное восстановление костей.

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