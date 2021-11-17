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Врач рассказал о смертельной опасности домашних консервов

Врач-терапевт Сапего рассказал об опасности домашних консервов из-за ботулизма
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Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что некоторые консервы, приготовленные в домашних условиях, могут вызывать серьезнейшее заболевание — ботулизм.

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По словам специалиста, в мясных и овощных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства может содержаться ботулотоксин —смертельно опасное вещество, которое вырабатывает микроорганизмы, размножающиеся в определенных условиях. Употребление пищи с этим токсином приводит к тяжелой болезни — ботулизму.

«Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах — он вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода», — пояснил Сапего в интервью радио Sputnik, опубликованном в среду, 17 ноября.

Врач объяснил, что эти микробы размножаются при отсутствии воздуха, при низкой кислотности и преимущественно при комнатной температуре. Заражение продукта бактериями, вызывающими ботулизм, не предотвратит даже кипячение. По словам врача, споры микроба выдерживают кипячение, и если дома отсутствует специальный стерилизатор, который работает под давлением, то консервирование превратится в лотерею: споры могут попасть в консервную банку или не попасть, что малопредсказуемо, пишет Pravda.Ru.

Ботулотоксин разрушается от высоких температур, поэтому, если при консервировании использовался стерилизатор, открывая банку, лучше подвергнуть ее содержимое тепловой обработке, пишет «Газета.Ru».

Защищает от возбудителя ботулизма в домашних консервах большое количество кислоты. Например, бактерия не растет в ягодных или фруктовых консервах. Лучше всего опасные микроорганизмы размножаются в продуктах с низкой кислотностью, таких как домашние колбасы, вяленая рыба, овощи.

Примечательно, что внешне сложно определить, присутствует ли ботулотоксин в консервной банке.

«Бактерия может наработать достаточно токсина, никак не изменяя внешний вид, запах или вкус продукта», — уточнил врач.

Он указал на то, что при покупке консервов следует обращать внимание на состояние банки, смотреть, есть ли на ней ржавчина или вмятины. Если да, то лучше отказаться от покупки из-за опасности отравления, отмечает телеканал «Звезда».

12 ноября немецкий терапевт Томас Фрилинг из Helios Klinik Krefeld назвал опасные для кишечника продукты. По его словам, особенно вредны сахар, вяленые или копченые колбасы.

Для формирования здорового кишечника и улучшения состояния его слизистой надо придерживаться средиземноморской диеты, посоветовал медик. Также полезно употребление овощей и богатой клетчаткой пищи.

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