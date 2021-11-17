Жители Дальнего Востока и Сибири столкнулись с нехваткой топлива

Россияне на Дальнем Востоке и в Сибири столкнулись с дефицитом и недоступностью топлива из-за тяжелого экономического положения независимых АЗС, рассказал «Известиям» руководитель группы компаний «Омни» (объединяет три нефтебазы и 49 АЗС в Иркутской области и Забайкальском крае) Денис Писаревский. Он отметил, что из-за значительного роста цен в опте (например, дизтопливо за три года подорожало почти в два раза) заправки вынуждены работать в убыток.

Как писали «Известия», с 2019 года власти пытаются сдерживать подорожание бензина в рознице выше темпов инфляции посредством воздействия регуляторов, в первую очередь ФАС, на нефтяные компании. Их розничные сети работают в минус, однако, убытки нефтяники могут компенсировать доходами от оптовых продаж нефтепродуктов, а также за счет механизма демпфера, предусматривающего выплаты из федерального бюджета, отметил Денис Писаревский.

«В ряде регионов независимые АЗС из-за диспаритета оптовых и розничных цен сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены ставить цены на 5–7 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний). В итоге, потребитель уходит за ценой в крупные сети, а независимый сектор теряет клиентов», — сказал глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

В итоге, в регионах, где заправки массово закрываются или сокращают свой ассортимент, топливо для граждан становится более труднодоступным, добавил он. В отдельных восточных субъектах, где диспаритет цен особенно ощутим, образуются большие очереди на АЗС ВИНКов, указал Евгений Аркуша. В распоряжении «Известий» оказались фото из Владивостока, сделанные в выходные дни. На них можно увидеть, что даже не в пиковые периоды загрузки на заправках скапливаются машины.

Горючие новости-1 Пробки на АЗС Владивостока скапливаются даже в непиковые часы Фото: ИЗВЕСТИЯ Горючие новости-2 Водители вынуждены заправляться только на АЗС крупных компаний (на фото — один из участков трассы Владивосток — Уссурийск) Фото: ИЗВЕСТИЯ Горючие новости-4 Владивосток Фото: ИЗВЕСТИЯ Горючие новости-3 Владивосток Фото: ИЗВЕСТИЯ

Такая ситуация приводит к банкротству независимых АЗС, при том во многих регионах они составляют подавляющее большинство (в некоторых субъектах соотношение таково: 5-10 заправок ВИНКов против сотен независимых), добавил Денис Писаревский. Помимо прочего, те независимые сети, которые еще работают, не имеют возможности покупать товар с запасом из-за тяжелого финансового положения и отказа банков кредитовать такие АЗС.

В Минэнерго с позицией бизнеса не согласились и сказали, что информация о дефицитах топлива в регионах ДФО не поступала в ведомство ни от региональных властей, ни от представителей розничного бизнеса. В рамках суточного мониторинга запасов топлива везде обеспеченность автомобильным бензином и дизельным топливом превышает 10 суток, заявили там «Известиям».

ФАС призвала нефтяников не допустить дальнейшего роста цен на топливо всех видов и «настоятельно рекомендовала» увеличить объемы производства нефтепродуктов, говорится в протоколе заседания биржевого комитета антимонопольной службы от 27 октября. Также она призвала обратить внимание на обеспечение топливом ДФО.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Горючие новости: жителям Дальнего Востока и Сибири не хватает топлива»