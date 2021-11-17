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Представители турбизнеса сообщили об угрозе банкротства 60% компаний

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Свыше 60% туристических компаний угрожает банкротство, если не продлить действие постановления правительства РФ об отсрочке возврата денег за несостоявшиеся из-за пандемии туры, следует из письма представителей турбизнеса в правительство РФ.

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Члены Российский союз туриндустрии (РСТ), ассоциации «Турпомощь», Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций 12 ноября повторно направили письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, зампреда Дмитрия Чернышенко и главы Ростуризма Зарины Догузовой с просьбой о пролонгации постановления №1073, согласно которому туроператоры обязаны рассчитаться с долгами перед туристами до 31 декабря 2021 года. Текст письма есть в распоряжении «Известий».

В зоне риска находятся свыше 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре, утверждают авторы обращения. Так, из 385 туроператоров по международному выездному туризму 230 компаний работают в рамках приграничного туризма и в большинстве своем являются региональными и монопрофильными.

«Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много — те самые 60%», — пояснил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Общая сумма долгов туркомпаний перед клиентами сейчас составляет около 25 млрд рублей. При этом совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности — порядка 7 млрд рублей, сообщил «Известиям» глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Нужно понимать, что в случае банкротства туроператора все авансированные им средства останутся у иностранного партнера. Ни российская компания, ни ее российские клиенты деньги назад не получат», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не повезли: более 60% российских туроператоров рискуют обанкротиться»

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