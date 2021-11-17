Miramax подала в суд на Тарантино из-за продажи вырезанных сцен из его фильма

Кинокомпания Miramax пытается через суд запретить режиссеру Квентину Тарантино продавать на электронном аукционе вырезанные сцены из его фильма «Криминальное чтиво». Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

«Продюсерская компания предпринимает юридические действия против сценариста и режиссера в связи с его планами продать на аукционе семь вырезанных сцен и другие артефакты «Криминального чтива» в качестве невзаимозаменяемых токенов или NFT», — сообщает Wall Street Journal.

По мнению Miramax, все права на фильм принадлежат организации, а действия Тарантино нарушают контракт. Компания уже уведомила режиссера письмом о своей позиции

Иск подан в окружной суд в штате Калифорния.

2 ноября стало известно, что Тарантино намерен продать семь вырезанных сцен из своего фильма «Криминальное чтиво» в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Также на аукцион на NFT Marketplace OpenSea будут выставлены оригинальные рукописный сценарий фильма и эксклюзивные аудиокомментарии от самого Тарантино.

NFT — это невзаимозаменяемые токены, которые созданы на основе технологии блокчейна и позволяют купить права на тот или иной цифровой объект.