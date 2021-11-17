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Культура
Miramax подала в суд на Тарантино из-за продажи вырезанных сцен из его фильма
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Miramax подала в суд на Тарантино из-за продажи вырезанных сцен из его фильма

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Кинокомпания Miramax пытается через суд запретить режиссеру Квентину Тарантино продавать на электронном аукционе вырезанные сцены из его фильма «Криминальное чтиво». Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

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«Продюсерская компания предпринимает юридические действия против сценариста и режиссера в связи с его планами продать на аукционе семь вырезанных сцен и другие артефакты «Криминального чтива» в качестве невзаимозаменяемых токенов или NFT», — сообщает Wall Street Journal.

По мнению Miramax, все права на фильм принадлежат организации, а действия Тарантино нарушают контракт. Компания уже уведомила режиссера письмом о своей позиции

Иск подан в окружной суд в штате Калифорния.

2 ноября стало известно, что Тарантино намерен продать семь вырезанных сцен из своего фильма «Криминальное чтиво» в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Также на аукцион на NFT Marketplace OpenSea будут выставлены оригинальные рукописный сценарий фильма и эксклюзивные аудиокомментарии от самого Тарантино.

NFT — это невзаимозаменяемые токены, которые созданы на основе технологии блокчейна и позволяют купить права на тот или иной цифровой объект.

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