Водителя автобуса осудили за гибель трех человек в ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае суд вынес решение по делу о гибели трех человек в ДТП. Фигурантом по нему проходил водитель рейсового автобуса, мужчину признали виновным. Об этом ИА AmurMedia сообщили в Управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Установлено, что в ночь на 1 мая 2021 года на 362-м км автодороги Хабаровск–Лидога–Ванино водитель рейсового автобуса из-за переутомления потерял контроль над транспортным средством. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП погибли три пассажира автобуса. Еще трое человек получили серьезные травмы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, гибель трех человек».

Свою вину подсудимый признал полностью. В ходе следствия он принял меры к возмещению морального вреда пострадавшим и родственникам погибших.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием колонии-поселении. После освобождения он не будет иметь права управлять транспортом еще два года.

9 ноября на 47-м км трассы Комсомольск-на-Амуре — Амурск в Хабаровском опрокинулся автобус рейса №103 с 25 пассажирами. За медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе ребенок. СК начал проверку.