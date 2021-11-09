Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Амурском

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Хабаровском крае утром 9 ноября. По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них есть ребенок. Одну женщину госпитализировали.

На 5-м км дороги Амурск – Комсомольск-на-Амуре автобус ПАЗ сообщением село Вознесеновское – Амурск съехал в кювет и опрокинулся. Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, по предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Всего в автобусе было 25 пассажиров. Все они самостоятельно покинули место происшествия. Причины ДТП устанавливают автоинспекторы.

В ряде районов Хабаровского края сегодня наблюдаются осадки в виде дождя и снега. Отмечается сильный ветер. Трассы сковало льдом. На региональных дорогах с утра приостановлено движение междугородних пассажирских автобусов.