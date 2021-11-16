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Эксперт оценил опасность приближающегося к Земле астероида

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Генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев оценил опасность от приближающегося к Земле астероида 2016 JG12.

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По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

В беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 16 ноября, специалист заявил, что астероид не представляет для планеты никакой угрозы.

«За последний год обнаружено свыше трехсот астероидов, которые пролетели в сфере притяжения Земли. Ее радиус — 1 млн км, то есть в 2,5 раза больше, чем расстояние до Луны. И вот в этой области каждый день пролетает какой-то астероид. Маленькие, большие, средние. Обычное рядовое явление», — заявил Зайцев.

Эксперт напомнил, что указанный астероид обнаружили еще в 2016 году, и за пять лет он уже во второй или третий раз сближается с Землей. Он, по словам Зайцева, не состоит в базе потенциально опасных объектов.

Ранее 16 ноября в центре изучения околоземных объектов NASA сообщили, что к Земле в настоящее время приближается потенциально опасный астероид, который сблизится с нашей планетой 20 ноября. Космический объект под обозначением 2016 JG12 пролетит на расстоянии 5,5 млн км при скорости 7,48 км/с, пишет НСН.

Диаметр астероида — от 83 до 190 м.

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