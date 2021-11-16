Следственный комитет начал проверку по делу об отравлении студентов в Казани
В Казани студенты отравились некачественным алкоголем. В больницу города было доставлено не менее 12 человек, сообщает телеканал «Известия». Состояние учащихся оценивается как среднее и тяжелое. Случившимся уже заинтересовались в прокуратуре и СК республики.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По предварительным данным, незадолго до отравления они употребили спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица», — заявил старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Татарстан Андрей Шептицкий.
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