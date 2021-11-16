Генерал-полковник Жидко назначен замминистра обороны

Генерал-полковник Геннадий Жидко, ранее командовавший войсками Восточного военного округа (ВВО), назначен заместителем главы российского военного ведомства, начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил во вторник, 16 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Геннадий Валерьевич, тут у вас много дел. Поздравляю, возвращайтесь в Москву. Приступайте к своей работе заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления», — отметил Шойгу, принимая доклад Жидко в режиме видео-конференц-связи.

В свою очередь Жидко доложил, что сдал дела и должность командующего войсками Восточного военного округа.

О том, что Жидко будет переведен с должности командующего войсками ВВО на позицию начальника ГВПУ — заместителя министра по военно-политической работе (ВПР), первыми сообщили «Известия» 14 ноября. Предыдущий руководитель ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов в октябре был уволен со службы в связи с избранием в Госдуму от партии «Единая Россия». Новым командующим войсками ВВО назначен генерал-полковник Александр Чайко.

Жидко родился в 1965 году. После окончания в 1987-м Ташкентского высшего военного танкового училища прошел все ступеньки служебной лестницы — от командира взвода до командира дивизии. В 2001 году командовал 92-м мотострелковым полком 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане (в настоящий момент известна как 201-я военная база).

В 2016–2017 годах Жидко был в командировке в Сирии, где планировал боевые операции в один из самых непростых периодов кампании. В частности, во время его службы в регионе была освобождена Пальмира, а сирийские войска при поддержке ВКС России заняли Дейр-эз-Зор. Успехи генерала в САР были высоко оценены военным руководством, рассказали источники «Известий». В 2017-м он получил «Золотую Звезду» Героя и стал замначальника Генштаба, а год спустя — назначение на пост командующего войсками ВВО.