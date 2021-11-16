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Бульварное кольцо хотят создать в Набережных Челнах

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Новый генеральный план для Набережных Челнов предполагает создание общественного центра города. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

«Мы хотим частично использовать территорию силикатного завода, выйти от Казанского проспекта широким бульваром к Каме и вдоль этого бульвара вытянуть центр. То есть это будет территория 19-го комплекса, выход к Каме и то, что сложилось в поселке ГЭС. Три узла сформируют общественный центр города», — пояснил Дембич.

По его словам, в будущем центре вместо запланированной изначально эспланады, поднятой на столбах на второй уровень, появится идущий на уровне земли озелененный пешеходный бульвар.

Правительство Татарстана на три года зарезервировало еще более 400 участков земли для строительства и реконструкции трассы М-7 «Волга» в рамках развития направления Казань–Екатеринбург. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Речь идет об участках, расположенных на отрезке с 1070-го по 1102-й км трассы в Мензелинском и Тукаевском районах региона. Права собственников ограничат в части строительства зданий и сооружений, проведения оросительных, осушительных и иных мелиоративных работ, создания прудов и других водных объектов.

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