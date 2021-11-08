Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия рассмотрит авиасанкции против Белоруссии из-за мигрантов
Общество
В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией с 9 ноября
Общество
Минтранс предупредил о мокром снеге и гололедице в Подмосковье
Мир
Мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова
Мир
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

Власти Татарстана зарезервировали еще 400 участков под строительство М-7

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Республики Татарстан на три года зарезервировало еще более 400 участков земли для строительства и реконструкции трассы М-7 «Волга». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, речь идет об участках, расположенных на отрезке с 1070-го по 1102-й км трассы в Мензелинском и Тукаевском районах региона. Права собственников ограничат в части строительства зданий и сооружений, проведения оросительных, осушительных и иных мелиоративных работ, создания прудов и других водных объектов.

Как уточняет InKazan.ru, на минувшей неделе власти отвели под строительство трассы М-7 153 земельных участка в Актанышском и Мензелинском района, а также 200 участков в Тукаевском районе и Набережных Челнах.

Меры приняты в рамках реализации проекта по строительству и реконструкции участков автодороги М-7 «Волга» в рамках развития направления Казань–Екатеринбург.

Дорога из Казани в Екатеринбург продолжит уже реализуемый проект скоростной дороги М-12 из Москвы в Татарстан. Она войдет в М-7 в районе села Шали, затем около Мамадыша ответвится вниз и обойдет Нижнекамск и Набережные Челны через Каму, а после вернется на обновленную трассу М-7.

Предполагается, что скоростная трасса Москва–Казань протяженностью более 820 км будет открыта в 2024 году. Проезд по ней будет платным. Летом этого года научно-технический совет госкомпании «Автодор» одобрил предложения о строительстве 16 дополнительных развязок на М-12. Шесть сооружений расположатся на территории Татарстана

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021