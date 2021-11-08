Власти Татарстана зарезервировали еще 400 участков под строительство М-7

Правительство Республики Татарстан на три года зарезервировало еще более 400 участков земли для строительства и реконструкции трассы М-7 «Волга». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, речь идет об участках, расположенных на отрезке с 1070-го по 1102-й км трассы в Мензелинском и Тукаевском районах региона. Права собственников ограничат в части строительства зданий и сооружений, проведения оросительных, осушительных и иных мелиоративных работ, создания прудов и других водных объектов.

Как уточняет InKazan.ru, на минувшей неделе власти отвели под строительство трассы М-7 153 земельных участка в Актанышском и Мензелинском района, а также 200 участков в Тукаевском районе и Набережных Челнах.

Меры приняты в рамках реализации проекта по строительству и реконструкции участков автодороги М-7 «Волга» в рамках развития направления Казань–Екатеринбург.

Дорога из Казани в Екатеринбург продолжит уже реализуемый проект скоростной дороги М-12 из Москвы в Татарстан. Она войдет в М-7 в районе села Шали, затем около Мамадыша ответвится вниз и обойдет Нижнекамск и Набережные Челны через Каму, а после вернется на обновленную трассу М-7.

Предполагается, что скоростная трасса Москва–Казань протяженностью более 820 км будет открыта в 2024 году. Проезд по ней будет платным. Летом этого года научно-технический совет госкомпании «Автодор» одобрил предложения о строительстве 16 дополнительных развязок на М-12. Шесть сооружений расположатся на территории Татарстана