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Ученый рассказал о возрождении расовой сегрегации в США

Американский ученый Линдси рассказал о возрождении расовой сегрегации в США
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Американский ученый и автор книги «Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого» Джеймс Линдси рассказал о возрождении расовой сегрегации в США.

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В беседе с Lenta.Ru во вторник, 16 ноября, эксперт высказал мнение, что появление в американских университетах «мультикультурных пространств» и общежитий только для чернокожих и является возрождением сегрегации в стране.

Линдси пояснил, что такое разделение университетских пространств по расовому признаку идет под «безумным предлогом»: сторонники этих инициатив уверены, что университетский кампус «пронизан белостью».

«Поэтому, с их точки зрения, необходимо создать отдельное пространство, своего рода «пузырь», где могли бы собираться представители расовых меньшинств и куда не могла бы проникнуть «белость» — чтобы студенты из меньшинств могли укрыться от давления несправедливого устройства общества, с которым, по их словам, они регулярно сталкиваются. В общем, весьма параноидальная вещь», — рассказал Линдси.

На деле, по мнению ученого, данные нововведения ведут к появлению кружков, где происходит беспрепятственная пропаганда радикальных идей политики идентичности, пишет REGNUM. Кроме того, это является демонстрацией силы: не пускать куда-то людей, которые не являются представителями расовых меньшинств.

В 2020 году Йельский университет в США обвинили в расизме против белокожих абитуриентов и абитуриентов азиатского происхождения. Стало известно, что поступить в вуз было проще афроамериканцам, чем людям с другим цветом кожи. Минюст провел расследование и выяснил, что раса и происхождение являются определяющими при приеме абитуриентов на программы бакалавриата.

В 2021 году стало известно, что преподавателей университета Кентукки в США вынудили «бороться с расизмом» на работе. Ведущих преподавателей на семинарах стоимостью $5 тыс. проинструктировали о том, как признать свою «неполноценность» и способствовать сохранению «разнообразия, равенства и инклюзивности» на своих факультетах.

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