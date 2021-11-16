В МИД опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности

В МИД опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности

2021-11-16 14:02:15

2021-11-16 14:02:15

2021-11-16 14:02:15

2021-11-16 14:02:15

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